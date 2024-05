Thais Fersoza entrevistou eliminados durante a edição do BBB 24 - Reprodução / Instagram

Publicado 12/05/2024 08:46 | Atualizado 12/05/2024 08:48

Rio - Thais Fersoza, de 40 anos, compartilhou, na noite deste sábado (11), nos stories do Instagram alguns vídeos onde fala sobre o futuro da carreira. Em resposta a algumas perguntas, a artista disse que tem planos de seguir como apresentadora.

"Venho estudando. Um passo de cada vez. Quero continuar trabalhando como apresentadora, me comunicando com vocês. Ainda tenho muitos sonhos para realizar como apresentadora e venho batalhando sempre", disse a atriz, que, além do um canal no YouTube, apresentou o "Bate-Papo BBB" ao lado de Ed Gama na última edição do reality.

Fersoza também comentou sobre seu trabalho em novelas. "Fico muito feliz em saber que as pessoas acompanharam todo o meu trabalho como atriz desde os 12 anos".

Após o fim do "BBB 24", a apresentadora se emocionou ao falar do trabalho feito ao longo dos três meses de programa. Thais e Ed Gama eram responsáveis por receber os brothers após a eliminação da casa.

"Já estou saudosista e fico emocionada de falar. Foram três meses intensos, de busca e dedicação. Ficamos vivendo esse programa. Ao mesmo tempo que foram três meses intensos, foi muito rápido. Foi a viagem mais louca da minha vida. Louca, no bom sentido. Foi muito interessante e com muita intensidade", falou.

Cabe lembrar que a atriz chegou a receber críticas por sua postura como apresentadora, chegando a ser comparada à ex-BBB e também apresentadora Ana Clara.