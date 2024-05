Edu Guedes e Ana Hickmann em vídeo no Youtube - Reprodução / YouTube

Publicado 13/05/2024 21:09 | Atualizado 13/05/2024 21:18

Rio - Entre risos e olhares românticos, Edu Guedes e Ana Hickmann publicaram vídeo, na noite desta segunda-feira (13) em que participam da brincadeira "o que você prefere". O resultado, disponibilizado no canal do Youtube da apresentadora, mostra o momento em que o casal conversa sobre a possibilidade de viver a terceira idade no exterior.

"Acho que no futuro a gente pode até morar fora do Brasil mas, hoje, com os filhos ainda adolescentes... a gente mora aqui", começou o cozinheiro, quando a pergunta foi "morar no Brasil ou no exterior?".

"Jura?! A pergunta é o que você prefere", disse a loira aos risos e surpresa. "Você morou fora, eu também morei fora durante muito tempo e todo lugares pelos quais passei foram muito importantes. Morei na França, nos Estados Unidos, na Itália. Eu adorei", respondeu ela.

"Mas não sei se eu conseguiria morar muito tempo fora. Acho que quero ficar velhinha aqui", conclui a gaúcha. O marido afirmou gostar dos dois, mas, conforme o jogo, deu sua preferência. "Acho que na Itália", afirmou.

Em outras respostas no vídeo, Ana Hickmann confessou vontade de ter mais filhos caso fosse mais jovem, quando perguntada sobre "família grande ou pequena", e também defendeu o gosto por aventura e pela adrenalina do ao vivo em relação a se planejar ou se aventurar.