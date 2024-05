Viih Tube e Eliezer compartilham fotos de chá revelação do segundo filho - Reprodução

Viih Tube e Eliezer compartilham fotos de chá revelação do segundo filhoReprodução

Publicado 13/05/2024 22:29

Rio - Viih Tube e Eliezer compartilharam, nesta segunda-feira (13), as fotos do chá revelação do segundo filho. Os influenciadores, que já são pais de Lua, de 1 ano, estão à espera de um menino e mostraram no Instagram, registros do momento da descoberta do sexo do bebê.

fotogaleria

Nos comentários da publicação, Viih e Eliezer receberam carinho dos internautas. "Parabéns meu amor, qual será o nome?", questionou uma seguidora. "Que fofura", afirmou outra. "A Lua sabia desde o começo", pontuou uma seguidora. "Lindos", ressaltou outra. Até o momento, o nome do novo bebê não foi divulgado.

Confira: