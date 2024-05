Thiago Nigro no podcast Inteligência Ltda - Reprodução/Youtube

Publicado 13/05/2024 16:07 | Atualizado 13/05/2024 16:07

Rio - Thiago Nigro fez uma revelação curiosa durante participação no podcast "Inteligência Artificial" ao lado de Maíra Cardi. O influenciador contou que cobra entre R$ 150 mil e R$ 200 mil por palestra e negou a participação em uma delas após consultar a mulher.

"Todo dia a gente pega a Sophia na escola... Esses dias me ofereceram (uma palestra), a Maíra que aprova as palestras. Eu falei, 'amor, essa palestra pode? Estão oferecendo R$ 150 mil'. Ela falou 'não'. Eu disse, que isso é uma horinha no palco. aí ela falou 'não porque a gente precisa pegar a Sophia na escola", contou.

Ele seguiu afirmando que as prioridades mudam após o casamento: "Deus, família, trabalho", completou.

Sophia é fruto do relacionamento de Maíra com o ator Arthur Aguiar.