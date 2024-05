Cissa Guimarães e o ex-marido Paulo César Pereio - Reprodução / Instagram

Publicado 13/05/2024 14:50 | Atualizado 13/05/2024 14:53

Rio - Cissa Guimarães, de 67 anos, compartilhou homenagens nesta segunda-feira (13) ao ex- marido, Paulo César Pereio, que morreu ontem aos 83 anos após lidar com uma doença hepática já avançada. Nas redes sociais, a apresentadora se declarou ao ator e destacou respeito e gratidão pelo pai de seus filhos, Tomás e João Velho.

"Peréio, sou eternamente grata por tudo que me ensinou, me mostrou, pelos nossos filhos, pela nossa história, pela sua história… Vai na luz e continue brilhando. Estaremos por aqui sempre te aplaudindo e perpetuando seu legado. Te amo. Salve Paulo César Peréio!!!", escreveu Cissa na legenda da publicação.Os atores foram casados de 1976 a 1990, e a apresentadora lamentou a morte do ex-marido nas redes sociais. "Peréio, grande amor da minha vida, te sinto e te tenho nos nossos 'sucedâneos', Thomaz e João, que você pediu tanto para mim. Te agradeço, meu amor, por tanto aprendizado e amor. Era uma menina e você me mostrou o mundo e o amor pelo nosso ofício", disse ela em outro post."Fizemos filhos e história meu amor, e agora temos nossos netos lindos para continuar nosso amor, que será sempre eterno! Brilhe, como sempre, nos palcos e telas do céu para que todos nós sejamos abençoados pelo seu talento, sua verdade e sua coragem! Te amo e te reverencio imenso! Obrigada pelos nossos sagrados filhos, obrigada, obrigada, obrigada! Vai na luz meu companheiro, com todo meu amor!", finalizou.