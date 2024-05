Velório do artista acontece de 10h às 15h na Estação Net Rio, na Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 13/05/2024 07:52 | Atualizado 13/05/2024 07:54

morreu neste domingo (12) aos 83 anos. Rio - O corpo do ator Paulo César Pareio será enterrado na tarde desta terça-feira (14) no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul. O velório do artista acontece de 10h às 15h na Estação Net Rio, na Rua Voluntários da Pátria. Paulo, que tratava uma doença hepática já avançada,

O ator deu entrada no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, na madrugada de domingo (12). Segundo a direção da unidade, Pereio chegou em estado grave. Apesar de todo o suporte, ele não resistiu e veio à óbito durante a tarde.

O artista nasceu na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 19 de outubro de 1940. Paulo acumulou trabalhos marcantes na TV, no teatro e no cinema, onde trabalhou com grandes cineastas brasileiros como Glauber Rocha, Hector Babenco, Arnaldo Jabor, entre outros.

Entre as novelas, Pereio atuou em "Partido Alto", "Roque Santeiro", "Mandala", o "Salvador da Pátria", "A Viagem" e "Duas Caras". Desde a pandemia, em 2020, o idoso vivia no Retiro dos Artistas, no Pechincha, Zona Oeste do Rio. Pereio foi casado com a atriz Cissa Guimarães durante 15 anos, entre 1975 e 1990. Ambos tiveram dois filhos.