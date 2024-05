Luísa Sonsa, Leonardo, Pedro Sampaio e Ferrugem são alguns nomes confirmados no festival beneficente Salve o Sul - Reprodução / Instagram

Luísa Sonsa, Leonardo, Pedro Sampaio e Ferrugem são alguns nomes confirmados no festival beneficente Salve o SulReprodução / Instagram

Publicado 13/05/2024 12:23

Rio - Luísa Sonza utilizou o seu Instagram, neste domingo (12), para divulgar o festival beneficente "Salve o Sul". O valor arrecadado com os ingressos dos shows serão totalmente revertidos em doações para as vítimas da maior catástrofe climática da região.

"Ajudar o Rio Grande do Sul é urgente! A tragédia que atingiu o estado afeta milhares de pessoas, que estão sem moradia e dependendo de nós para terem acesso aos recursos básicos [...] Vamos juntos nesta corrente forte e necessária que é o 'Salve o Sul'", publicou a rede social do festival.

Os shows acontecerão nos dias 7 e 9 de junho, no Allianz Parque, em São Paulo. No primeiro dia, se apresentarão os sertanejos Chitãozinho & Xororó, Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano, com a turnê "Amigos". Já no segundo, Luísa Sonza e Pedro Sampaio irão subir no palco, com participações especiais de artistas como Lulu Santos, Preta Gil, Ferrugem, Turma do Pagode, Pocah, Lexa, Don Juan, MC Daniel, entre outros. Os ingressos estarão disponíveis para compra a partir desta terça-feira (14).

Nos stories do Instagram, Sonza também disse que apesar de toda a visibilidade e doações que a região está recebendo, ainda precisam de mais apoio devido a situação grave que deixou 538.241 pessoas desalojadas, de acordo com o último boletim da Defesa Civil divulgado na manhã desta segunda-feira (13). "Não está tudo bem, a gente precisa de ajuda", disse a cantora.