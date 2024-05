Ana Castela surpreende Gustavo Mioto com buquê de flores azuis - Reprodução / Instagram

Ana Castela surpreende Gustavo Mioto com buquê de flores azuisReprodução / Instagram

Publicado 13/05/2024 09:25

Rio - Ana Castela, de 20 anos, preparou uma surpresa para o namorado, Gustavo Mioto, de 27, ao chegar sem avisar na casa do cantor com um buquê de flores azuis, enquanto ele fazia uma live em seu Instagram, na noite deste domingo (12).



"Ele não sabia que eu estava vindo. Falei 'faz uma live que eu quero ver'", disse a cantora. "Ai, estava passando mal [...] Estou tremendo", desabafou a sertaneja enquanto ria de nervoso e era abraçada por Mioto.



fotogaleria

Gustavo pareceu surpreso e feliz com o gesto romântico, enquanto segurava o presente que recebeu, e brincou que a cantora merecia palmas. Ele também contou que pensava que a "boiadeira" estivesse na fazenda. "Mas eu ia mesmo. Decidi [fazer a surpresa] tem uns três dias", revelou Ana. Os dois encerraram a live em um clima de chamego para aproveitarem o momento juntinhos.A cena repercutiu nas redes sociais e internautas reagiram. "É nítido o bem que um faz pro outro", opinou uma seguidora. "Os solteiros sofrem... são lindos demais", brincou uma usuária das redes sociais. "Eles são tão lindos", escreveu outra pessoa.Entre idas e vindas, o casal está junto desde dezembro de 2022. No entanto, assumiram o relacionamento em junho do ano passado.