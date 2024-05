Alexandre Pires curte roda de samba em Macapá - Reprodução do Instagram

Alexandre Pires curte roda de samba em MacapáReprodução do Instagram

Publicado 13/05/2024 08:34

Rio - Alexandre Pires, de 48 anos, não resistiu e marcou presença em uma roda de samba em Macapá, surpreendendo os frequentadores do local. O cantor explicou que estava em seu quarto de hotel quando escutou um bom pagode. Ele, então, foi até o agito. Lá, o artista esbanjou simpatia e deu uma canja. Um vídeo do momento foi compartilhado no Instagram, neste domingo.

"Oi, pessoal, eu to aqui em Macapá, estava no meu quarto e, na janela do fundo do quarto, tem uma praça e uma banda de pagode começou a tocar lá. Me deu uma vontade danada de ir lá participar, estou indo. Não resisti! Tempo que não vou no pagode, aliás, nem me lembro a última vez", contou o cantor.

Famosos repercutiram a atitude de Alexandre. "Aí você tá curtindo um pagode na moral e do nada tu olha para o lado e vê Alexandre Pires de bermuda e chinelo chegando pra curtir o mesmo pagode. Coisa de louco", comentou Ferrugem. "Sobre isso aí ! Você é diferenciado", disse Mumuzinho. "Animal, Xande", reagiu Rogério Flausino. "Que coisa boa nego véio", disse Délcio Luiz.