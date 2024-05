Camilla de Lucas e Blecaute comemoram um ano casados - Reprodução / Instagram

Camilla de Lucas e Blecaute comemoram um ano casadosReprodução / Instagram

Publicado 13/05/2024 11:17

Rio - Camilla de Lucas e Blecaute estão em sintonia no amor. O casal, que completa um ano de casamento nesta segunda-feira (13), trocou declarações nas redes sociais.



A ex-BBB celebrou as bodas de papel: "Tenho a certeza do SIM e do comprometimento de fazer dar certo! Acertei em te escolher, e permaneço acertando em me fazer feliz, porque estar ao seu lado é renovação diária do que mereço! Eu te amo por tudo e por tanto… Pronta para viver daqui a eternidade!".



O músico também não deixou a data passar e se relembrou o momento especial no Instagram. "Passou tão rápido meu neném!!! Um aninho vivendo do seu lado,essa aventura chamada casamento. te falar rsrsrs To gostando muito kkkkk Te amo demais", escreveu no post, acompanhado de uma sequência de imagens registrando diversos momentos dos dois.