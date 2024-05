Rebeca Abravanel e o filho, Benjamim - Reprodução do Instagram

Rebeca Abravanel e o filho, BenjamimReprodução do Instagram

Publicado 13/05/2024 09:27 | Atualizado 13/05/2024 09:30

Rio - Discreto em relação a vida pessoal, Alexandre Pato homenageou a mulher, Rebeca Abravanel, pelo dia das mães, celebrado neste domingo, e compartilhou um clique da apresentadora com o filho deles, Benjamim, no colo. O rostinho do bebê, no entanto, não foi mostrado.

fotogaleria

Na publicação feita no Instagram, o jogador também mostrou alguns detalhes da celebração da data especial e escreveu na legenda: "Primeiro e para sempre mãe. Feliz dia das Mães meu amor! Te amamos, Rebeca Abravanel. Ale e Ben!".