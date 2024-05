Thales Bretas, Romeu e Gael homenageando Déa Lúcia no dia das mães - Reprodução de vídeo

Rio - Déa Lúcia, de 76 anos, foi surpreendida ao receber uma homenagem de dia das mães de Thales Bretas e de seus netos, Romeu e Gael, durante sua participação no "Domingão do Huck", da TV Globo, neste domingo (12). Os três gravaram um vídeo que foi transmitido durante o programa.



“Hoje é dia de celebrar o amor incondicional que é tão importante nas nossas vidas. E eu sou muito grato a você, vovó Déa. E por isso venho aqui deixar um beijo para senhora e para todas as mães do Brasil. Não só o meu beijo, como o beijo também dos meus filhinhos”, declarou o viúvo de Paulo Gustavo. Os netinhos também mandaram uma mensagem para a inspiração de "Minha Mãe É Uma Peça". "Oi, vovó Déa. Te amo!", declarou o primogênito Romeu, enquanto mandava um beijo. "Vovó Déa, feliz dia das mães. Te amo", completou o caçula que também mandou um beijinho para a avó. A plateia aplaudiu o momento carinhoso enquanto Déa chorava.



Luciano Huck relevou que ela está há um tempo sem ver os netos, que estão na Austrália com o pai. "Esse beijo vem de longe", comentou o apresentador. Dona Déa agradeceu a homenagem preparada por apresentador enquanto recebia um abraço dele. "Você me ajudou a superar tudo isso", disse.



O ator Paulo Gustavo morreu aos 42 anos, em 2021, vítima de Covid-19.