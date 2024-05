Matteus e Isabelle trocam declarações - Reprodução do Instagram

Matteus e Isabelle trocam declaraçõesReprodução do Instagram

Publicado 13/05/2024 10:08

Rio - Isabelle Nogueira se derreteu por Matteus Amaral no comentário de uma publicação feita pelo ex-BBB, no Instagram, neste domingo. Nas imagens, Alegrete aparece homenageando algumas mães, que tem ajudado às vítimas da maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul.

fotogaleria

"A cada dia, hora, segundo, eu te admiro mais. Muito orgulho de você. Que Deus siga te abençoando!", afirmou Isabelle. Matteus retribuiu o carinho da amada. "Abençoe nós, meu bem. Eu que tenho uma admiração imensa por ti, além de ser muito grato por tudo que venho aprendendo contigo".

O gaúcho e Isabelle mantém uma relação próxima mesmo após o fim do reality global, onde viveram um affair. No início deste mês, os dois se beijaram e dançaram coladinhos em um show de Joelma em Manaus.