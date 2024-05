Katy Perry se transforma ao vivo em Cinderella - Reprodução de vídeo

Katy Perry se transforma ao vivo em Cinderella Reprodução de vídeo

Publicado 13/05/2024 14:48

Rio - Bibbidi Bobbidi Boo! Em um passe de mágica, a cantora Katy Perry se transformou na princesa Cinderella, na noite deste domingo (12), durante sua participação no programa "American Idol", da emissora estadunidense ABC. A jurada da atração surpreendeu o público na tradicional "Disney Nights", que em tradução é "Noites Disney", onde os participantes transformam os clássicos do estúdio em versões especiais.



A cantora apareceu com uma roupa rosa surrada, típica da "gata borralheira", assim como na animação. No entanto, ao começar a girar e soltar efeitos especiais de brilhinhos pelo ar, a magia tomou conta e ela apareceu com o clássico vestido azul. O penteado, a tiara, o cordão e os sapatinhos de cristal também fizeram parte do visual. Seu marido, Orlando Bloom, e sua filha, Daisy Dove, marcaram presença na plateia.

No Instagram, Katy compartilhou a sua caracterização e os fãs brasileiros reagiram. "Linda minha rainha", comentou uma internauta. "Como pode ser linda assim?", escreveu outra pessoa. "A princesa mais linda desse mundo", disse outro usuário das redes socais.



Não foi a primeira vez que a artista deu vida a personagens durante o programa de talentos. A cantora já se caracterizou de Úrsula e Ariel de "A Pequena Sereia", Branca de Neve, Mulher Elástica de "Os Incríveis", Mama Jumbo de "Dumbo" e até mesmo a fada Tinker Bell, de "Peter Pan".



