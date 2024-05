Anitta - Reprodução/Instagram

Publicado 13/05/2024 13:36 | Atualizado 13/05/2024 13:38

Rio - Anitta perdeu mais de 100 mil seguidores em menos de uma hora após compartilhar imagens de sua vivência religiosa no candomblé para divulgar o clipe da música "Aceita" que fala sobre sua fé. O assunto entrou para os mais comentados do X, antigo Twitter, nesta segunda-feira (13) com a frase "Aceita Anitta".