Brunna Gonçalves passa por frontoplastia - Reprodução / Instagram

Brunna Gonçalves passa por frontoplastiaReprodução / Instagram

Publicado 13/05/2024 17:28 | Atualizado 13/05/2024 17:48

Rio - Brunna Gonçalves, de 32 anos, passou pela cirurgia de frontoplastia e mostrou nas redes sociais o seu pós-operatório, ainda com o rosto enfaixado, nesta segunda-feira (13). A mulher de Ludmilla desembarcou em São Paulo para realizar o procedimento que consiste em reduzir o tamanho da testa remodelando a parte frontal do rosto. A cirurgia de avanço capilar, literalmente, avança o couro cabeludo para diminuir testas excessivamente longas.

"Finalmente realizei meu grande sonho", comemorou ela nos Stories do Instagram. "Fiz minha cirurgia de frontoplastia com avanço capilar. Eu tinha muita insegurança em relação a minha testa. Não fazia coque e vários penteados por conta dessa insegurança", explicou."Já tinha alguns anos que eu tava estudando e pesquisando alguém que me passasse confiança pra eu fazer essa cirurgia. [O médico] já tirou a foto do depois e me mandou, está perfeito. Ao longo da semana mostro pra vocês e tenho certeza que vão amar, tô muito feliz e realizada com isso", completou."Há mais de 10 anos que estou caçando essa cirurgia. Não fazia porque não tinha dinheiro e no Youtube esse conteúdo é muito escasso, quase ninguém fala sobre. Então é difícil a gente conseguir entender mais sobre ela. Até que a gente achou o meu doutor. Enfim, estou feliz e realizada!", revelou.O mesmo procedimento já foi realizado pela ex-BBB Thais Braz em 2022. Na época, ela contou que era algo que a incomodava muito e a fez recorrer à franjinha.