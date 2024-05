Anitta - Reprodução/Instagram

AnittaReprodução/Instagram

Publicado 07/05/2024 10:03

Rio - Após sua participação no show gratuito de Madonna na Praia de Copacabana , no Rio de Janeiro, neste último sábado (04), Anitta está prestes a iniciar sua primeira turnê internacional, no dia 18 de maio, no México.

fotogaleria

A turnê da cantora passará pela América do Norte, América do Sul e Europa, abrangendo um total de 13 países. Conforme o cronograma divulgado no Instagram da artista carioca, a última data está marcada para o dia 08 de julho.



Essa turnê chega quase um mês após o lançamento de seu álbum "Funk Generation", disponível desde o dia 26 de abril. Tanto o disco quanto o show têm como proposta principal levar o estilo do batidão carioca para o cenário global.



Após a estreia na Cidade do México, a turnê Baile Funk Experience seguirá por seis cidades dos Estados Unidos: Los Angeles, Miami, Orlando, Boston, Chicago e Nova York, além de uma apresentação em Toronto, no Canadá.



Em seguida, Anitta realizará shows em quatro capitais da América do Sul: Bogotá (Colômbia), Lima (Peru), Santiago (Chile) e Buenos Aires (Argentina), entre os dias 07 e 16 de junho, antes de partir para a Europa.



Na Europa, a cantora se apresentará em Berlim (Alemanha), Amsterdam (Holanda), Londres (Inglaterra), Paris (França), Ibiza (Espanha), Madrid (Espanha), Barcelona (Espanha) e Milão (Itália).