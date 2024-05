Sasha se emociona ao ver Bruna Marquezine no Met Gala - Reprodução

Publicado 07/05/2024 07:32

Rio - Sasha Meneghel se emocionou ao ver a amiga de infância, Bruna Marquezine, estreando no Met Gala, na noite desta segunda-feira (6), em Nova York, nos EUA. No X, antigo Twitter, João Lucas contou que estava acompanhando o red carpet do evento pela televisão com a mulher, quando ela foi às lágrimas ao ver a atriz brilhando no local.

"A gente na academia, treinando e assistindo o red carpet do Met Gala, filmando a tela, gritando na academia, e a Sasha chorando… muitas emoções. Muito orgulho de você", escreveu o cantor. Filha de Xuxa, Sasha mostrou imagens de Marquezine no Met Gala, em um vídeo publicado no Instagram, e se declarou para ela: "Te amo".

Para o evento , Bruna se inspirou em um look de quando era criança. Em sua rede social, ela resgatou um clique de quando era criança, em que usava um vestido de gala branco e uma coroa de flores. Já para Met Gala deste ano, que tem como tema "Belas Adormecidas: O Despertar da Moda", ela apostou em um vestido todo branco com aplicações de flores e acessórios da marca Tiffany & CO. A presença de Bruna no evento é um grande marco na carreira internacional dela como atriz, após seu papel como Jenny Kord, no filme "Besouro Azul", da DC.