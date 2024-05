Claudia Raia durante entrevista ao Roda Viva - Nadja Kouchi / TV Cultura

Claudia Raia durante entrevista ao Roda VivaNadja Kouchi / TV Cultura

Publicado 07/05/2024 08:27 | Atualizado 07/05/2024 09:28

Rio - Claudia Raia, de 57 anos, foi a entrevistada do "Roda Viva", da TV Cultura, na noite desta segunda-feira. Na atração, comandada por Vera Magalhães, a atriz deu detalhes sobre o término de seu contrato com a TV Globo, em julho deste ano, após quatro décadas.

fotogaleria

"É uma grande despedida para mim, de muita gratidão e muita alegria, de ter feito a minha história lá dentro. Muitas alianças eu construí, muitos amigos, muitas mãos estendidas eu tive, a minha formação profissional foi toda criada ali dentro", afirmou a artista, que atualmente está em cartaz com o espetáculo musical "Tarsila, a brasileira".

Ela ainda deu detalhes sobre sua saída. "Saio para um até logo, porque a minha história com a Globo sempre vai ser uma relação de amor, porque foi assim desde os meus 17 anos, quando eu entrei lá. E se encerra porque a vida está mudando, as coisas estão mudando e está tudo bem", declarou.

Momentos depois, Claudia comentou o impacto do fim do contrato em sua vida e ainda refletiu sobre as mudanças contratuais da TV Globo. "Eu tive muita sorte na vida, por ser uma atriz que teve um contrato que durou 40 anos, por ter tido um salário por 40 anos, isso é muito raro na nossa profissão, isso é uma grande sorte, por isso eu agradeço. Agradeço muito mesmo a TV Globo, sabe, por ter me acolhido, por ter sido minha companheira nesses anos todos, portanto eu não acho, eu não tenho motivo agora para lamentar e sim agradecer. Não é questão de estabilidade ou liberdade, é questão de um momento do sistema mesmo", disse.

"Na verdade a gente estava vivendo, a TV Globo estava vivendo, o que a Hollywood vivia nos anos 40, 50, não existe mais essa realidade de você ter um elenco todo contratado de 300, 400 atores, isso é surreal, é muita gente. Então, eles também estão entendendo o que vai ser essa maneira nova, nessa nova Globo. Então, acho importante eles se reestruturarem de novo. Eu, como produtora, consigo ver esse outro lado. E não lamento em absoluto. Acho que eu fiz uma carreira muito forte fora da Globo também, de produtora, em teatro, em coisas que eu faço do lado de fora, que me fortalecem. Sou uma pessoa muito criativa, eu tenho muitos projetos na minha cabeça, o tempo todo na minha cabeça e que eu realizo, graças a Deus. Então, eu acho que é um momento novo pra mim e pra Globo. E eu acho que a gente vai saber manusear isso muito bem", concluiu.

Madonna

Na atração, Claudia também falou sobre a representatividade de Madonna após a Rainha do Pop realizar um show histórico em Copacabana, na Zona Sul do Rio, no último sábado. "A Madonna é uma mulher extremamente necessária, que alegria me dar de 60+ ter uma carreira que ela fez. Ela é mulher que está viva, ela precisa [dos shows] para viver, ela quer isso. Por que uma mulher de 65 anos não pode mais isso? Então, é muito limitado isso, o que as pessoas acham o que você deve ou não fazer... A Madonna é um exemplo disso, ela jamais fez o que disseram para ela fazer, ela só fez o que ela queria fazer. Então, ela tem que ser ovacionada, aplaudida, celebrada, para sempre".

Julgamentos por gravidez aos 55 anos

Durante a entrevista, a artista recordou a descoberta da terceira gravidez aos 55 anos e contou que se sentiu julgada. "Me senti (julgada), mas eu estava tão feliz, porque eu sou quase inconsequente. Não penso nas coisas que eu faço, sabe? Eu faço. E eu falo pro Jarbas: 'você devia ter me parado. Como é que você me deixou engravidar com 56 anos de idade?' Porque eu sou uma pessoa que precisa de limites. E ninguém me dá limites, e eu vou indo. Hoje eu olho pro Luca e falo, gente, como é que eu fiz essa criança? Porque ninguém me parou na hora que tinha que me parar?", afirmou.

"Eu sou capricorniana, eu quero, eu vou. Entendeu? Então... E assim, eu não percebo muito as coisas que estão em volta. Sabe, na hora, as pessoas falavam assim, 'mas tem idade pra ser avó, vai ser mãe'. Mas eu estava tão feliz. Feliz, eu fui tão abraçada ao mesmo tempo, fui tão recebida com tanto amor, tinha tanta gente vibrando por mim, sabe, minhas colegas, minhas atrizes, minhas amigas e todo mundo ligando, todo mundo falando, todo mundo vibrando, que foi uma onda de amor muito maior do que essa onda de julgamento. Agora, tudo agora é julgamento, né, todo mundo tem um dedo pra botar na tua cara, né, seja lá em qualquer circunstância", opinou.



Relacionamento com Jô Soares e Faustão

Claudia comentou a importância do do apresentador e humorista, Jô Soares, que morreu em agosto de 2022, em sua vida, disse que ele foi seu primeiro grande amor. "O Jô foi o primeiro grande amor da minha vida. Eu era muito nova e ele era 30 anos mais velho que eu, mas foi uma pessoa extremamente importante pra mim (...) a TV Globo queria me lançar como a novidade, ‘apresentando Claudia Raia’, ele não deixou; ele que me deu o nome de ‘Claudia Raia’, porque era ‘Maria Claudia Raia’, ele que tirou o ‘Maria’; ele me salvou, porque ele viu uma pinta na minha perna e era um melanoma cancerígeno, e eu não sabia, ele que me levou pra operar, eu podia ter morrido por causa dessa pinta, enfim, o Jô é o meu anjo da guarda, e será sempre, agora mais ainda", destacou ela, que não deu muitos detalhes sobre o affair que viveu com Faustão no início da década de 1990. "Fausto é um grande amigo, amo profundamente".

A favor da legalização do aborto

A artista relembrou um aborto espontâneo que sofreu no passado e defendeu a legalização do aborto. "Já fiz aborto, mas acabou sendo espontâneo, porque eu fiz um filme no Xingu e eu tomei a vacina de febre-amarela, e eu estava grávida e não sabia", explicou. "Sou a favor (da legalização). A mulher que sabe o que está acontecendo com ela. Você não é obrigada a ter uma gravidez se você for estuprada ou se você não deseja, porque se você não deseja o corpo é teu. É preciso que você tenha essa autonomia sobre o teu corpo e sobre uma gravidez, uma vida que você vai gerar", completou.

Confira trechos da entrevista:

A atriz Claudia Raia, atualmente em cartaz com o musical "Tarsila, a brasileira" pensa em voltar à televisão após o fim da temporada da peça?



Para o #RodaViva, Claudia revela que seu contrato com a Globo terminará em julho, mas acredita que isso seja um "até logo". pic.twitter.com/5NPKS7epGn — Roda Viva (@rodaviva) May 7, 2024

Fim de contrato com a Globo?



A atriz Claudia Raia analisa mudanças de estrutura dentro da emissora nos novos contratos com os atores.



"Não é uma questão de estabilidade ou liberdade, é questão do sistema mesmo." pic.twitter.com/n6nCbIqJ0U — Roda Viva (@rodaviva) May 7, 2024