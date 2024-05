Amanda Meirelles - Reprodução/Instagram

Amanda MeirellesReprodução/Instagram

Publicado 07/05/2024 09:27

Rio - Campeã do "BBB 23", Amanda Meirelles enfrentou críticas após oferecer ajuda médica ao Rio Grande do Sul em meio às enchentes e alagamentos. Ela se prepara para viajar até a região afetada nesta terça-feira (07) e se deparou com questionamentos sobre sua experiência profissional nas redes sociais.

fotogaleria

Em resposta, Amanda destacou seu currículo, mencionando sua atuação em terapia intensiva e durante a pandemia. Ela também mobilizou seus seguidores para incentivar doações e compartilhar informações sobre como ajudar diante do que já é considerada a maior tragédia do Rio Grande do Sul.

No entanto, ela também direcionou uma mensagem aos "fiscais de ajuda cheios de críticas", reforçando que sua prioridade é gastar energia com ações concretas de auxílio. Amanda destacou a importância de agir em favor do próximo, independentemente da profissão.

"Para os fiscais de ajuda aqui na internet que ficam criticando, vou dizer uma coisa. Estou nem aí para vocês. Primeiro porque prefiro gastar a minha energia com que realmente importa. Atuei em terapia intensiva, tenho manejo em paciente grave e atuei na pandemia. E mesmo se não tivesse, acho que, a partir do momento que temos disposição e disponibilidade de ajudar o outro, é a nossa obrigação. Não como profissional, mas como ser humano", disse ela.

Antes de participar do " BBB 23 ", Amanda trabalhava como médica intensivista, atuando em UTIs e enfrentando rotinas intensas de plantões. Agora, ela se prepara para levar insumos e ajuda médica para o Rio Grande do Sul, mostrando seu compromisso com a assistência às vítimas da tragédia na região.

"Em vez de você ficar criticando, podia muito bem ajudar. Em vez de ficar colocando comentário negativo, divulga. Divulga pontos de coleta, o PIX para doação", concluiu ela. A chave PIX oficial para doação de dinheiro para o governo do Rio Grande do Sul é o CNPJ: 92.958.800/0001-38.