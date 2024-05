Matteus - Reprodução/Globo

Rio - O ex-BBB Matteus tem sido criticado por ter viajado ao Amazonas , enquanto o Rio Grande do Sul enfrenta uma tragédia. Apesar disso, o gaúcho mobilizou ajuda para as vítimas das enchentes. Ele divulgou uma vaquinha online que já arrecadou mais de R$ 28 milhões.

Fãs saíram em sua defesa, ressaltando sua contribuição para o sul. "Matteus não é governador nem o presidente, mesmo assim fez muito pelo sul e continua fazendo. Agora, foi rever a amada dele", disse um internauta.

"As pessoas estão criticando o Matteus por ter viajado. Vão no perfil e vejam o que esse cara fez pelo seu povo. Ele é um orgulho para o Rio Grande do Sul", elogiou outra. Matteus explicou em entrevista que está em viagem profissional, mas logo voltará para ajudar sua região.

"Tive alguns compromissos aqui em Manaus, hoje estou indo para o Rio de Janeiro para alguns compromissos, mas logo, logo estou voltando para o Rio Grande do Sul. Estou vivendo um momento conturbado, não acredito no que está acontecendo. Me sinto de mãos atadas", declarou ele.

Ele compartilhou a angústia com a situação e as ações que têm realizado, como uma cozinha comunitária. Os eventos climáticos extremos já deixaram 83 mortos e 111 desaparecidos no estado. As doações para a iniciativa SOS Rio Grande do Sul podem ser feitas via Pix pela chave 92.958.800/0001-38.

"A gente tenta ajudar todo mundo e tem muita coisa acontecendo, é muita tristeza. Tem muita gente precisando ser resgatada, o pessoal precisando de agasalho, roupas, água, cobertor... Isso dá um desespero. Estou dividido: metade feliz, porque as pessoas estão ajudando e a outra metade apavorado com tudo o que a gente está vendo. Nós não pensamos duas vezes para realizar uma ação para arrecadar fundos, nossa cidade é muito unida, nosso povo é muito unido. Fizemos uma cozinha comunitária lá, fizemos uma vaquinha. Estamos fazendo comida para as pessoas", concluiu.