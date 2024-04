Amanda Meirelles - Divulgação

Amanda MeirellesDivulgação

Publicado 28/04/2024 06:00 | Atualizado 28/04/2024 12:16

Rio - Amanda Meirelles, de 33 anos, se destaca não apenas como a vencedora do "BBB 23", mas também como uma referência em gestão financeira. Com uma trajetória marcada por escolhas estratégicas, ela compartilhou ao DIA como a sua vida mudou desde a conquista do prêmio há um ano e os desafios e realizações que marcaram sua transição de carreira, de médica, no Paraná, para comunicadora.

A ex-sister, que ganhou mais de R$ 2,8 milhões no reality show, revela os bastidores de suas decisões financeiras, desde o cuidado em quitar sua dívida estudantil de R$ 480 mil até os investimentos que impulsionaram sua carreira, e conta sobre seus novos objetivos profissionais, um ano após a ser consagrada como campeã.

Como tem sido o seu ano desde que ganhou o 'BBB 23'? O que mudou na sua vida desde então?

Tive um ano maravilhoso. Eu me mudei, conheci muitas pessoas incríveis, frequentei lugares que jamais imaginei, trabalhei muito e criei um quadro no Instagram para levar informações sobre saúde para a população. Eu sempre digo que, enquanto tudo mudou, nada mudou porque continuo a mesma Amanda empática, humilde e simples, mas com mais vontade de cuidar das pessoas.

Quais foram os maiores desafios que você enfrentou após sair do programa?

Ser uma pessoa pública tem muitos desafios, mas estou lidando de forma tranquila. Tenho uma relação muito bacana com os meus seguidores e mostro uma Amanda 100% real, com todos os perrengues do dia a dia.

Como tem aproveitado o dinheiro que ganhou no 'BBB'? Poderia detalhar sua dívida com o Fies e como era importante pagá-la?

O meu dinheiro está investido. No início, retirei uma parte para me mudar, contratar equipe para gerenciar minha carreira, pagar dívidas, ajudar os meus pais e desenvolver alguns projetos pessoais, mas com os trabalhos no Instagram já consegui recuperar. Sobre o Fies, observei que era mais vantajoso continuar pagando as parcelas mensais, pois pago com os rendimentos dos investimentos. Não havia desconto para pagar de forma integral.

Como foi a recepção das pessoas ao seu redor após a sua vitória no 'BBB'? Isso mudou as suas relações?

A melhor recepção que eu poderia ter no mundo. Quando saí do programa, minha família e meus amigos estavam me esperando em uma casa perto dos Estúdios Globo. Mesmo com as agendas lotadas, todos foram me abraçar, e não tem dinheiro no mundo que pague isso. Minhas relações continuam as mesmas, jamais vou esquecer tudo que a minha família e os meus amigos fizeram por mim durante o programa.

Como tem lidado com a fama e a visibilidade após participar do programa?

No começo fiquei assustada com tanta gente que gostava de mim, queria me abraçar, tirar foto etc., pois nunca fui acostumada com isso, né? Vivia em uma UTI. Mas logo me acostumei. Amo o carinho de todo mundo, amo conversar, abraçar... Às vezes fico horas no aeroporto com os fãs. O amor deles é, sem dúvida, meu maior prêmio. Tive muitos momentos marcantes, mas um momento muito gratificante foi visitar o sertão nordestino com a ONG Amigos do Bem. Saber que meus fãs fizeram uma campanha para arrecadar doações foi muito, muito especial.

Qual foi a maior lição que você aprendeu ao longo desse último ano?

Que eu devo continuar sempre a mesma pessoa e que nada deve me deslumbrar, pois meus pés estão e estarão sempre no chão.

Você sente que a experiência no 'BBB' te proporcionou crescimento pessoal?

Com certeza. Foi uma das experiências mais importantes da minha vida, onde pude me conhecer ainda mais.

Você tem planos futuros para a sua carreira?

Tenho muitos e estou estudando e me dedicando para todos eles. Todos os meus projetos são voltados para o meu propósito de vida, que é o de cuidar de pessoas. Falo diariamente sobre saúde nas minhas redes sociais, criei o Papo Saúde e quero expandir esse quadro para que mais pessoas tenham acesso às informações e possam prevenir doenças. Informação cura!

Qual conselho você daria para quem está pensando em participar de um reality show como o 'BBB'?

Não entre sem se conhecer muito bem, pois o autoconhecimento é extremamente importante para que você saiba lidar com a pressão do jogo, saiba tomar as melhores decisões e não mude sua essência por nada.