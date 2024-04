Zeca Pagodinho - Guto Costa / Divulgação

Publicado 17/04/2024 14:40

Rio - Zeca Pagodinho, de 65 anos, lança o primeiro single do audiovisual "Zeca Pagodinho 40 Anos Ao Vivo", na terça-feira, dia 23 de abril, data que é celebrado São Jorge, santo de sua devoção. A música escolhida é "Ogum", de autoria de Claudemir e Marquinhos PQD, em que o sambista traz uma nova interpretação do clássico e divide os vocais com o rapper Djonga.

O audiovisual, gravado em fevereiro no Estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão conta ainda com as participações de Diogo Nogueira, Iza, Jorge Aragão, Alcione, Seu Jorge, Xande de Pilares e Marcelo D2. O trabalho completo está previsto para ser lançado no final de junho. A produção musical é de Paulão Sete Cordas e Pretinho da Serrinha.