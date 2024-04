Wagner Moura - Reprodução/Youtube

Publicado 17/04/2024 10:26

Rio - Wagner Moura compartilhou nesta terça-feira (16) uma curiosidade sobre um de seus papéis mais marcantes, o Capitão Nascimento de "Tropa de Elite". Em entrevista ao podcast "Podpah", ele revelou que agrediu fisicamente um instrutor do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais).

"A preparação era sinistra, eu quebrei o nariz de um cara do Bope. Foi louco, porque cara ficava me provocando, teve uma hora que ele falou uma coisa lá do meu filho e eu quebrei o nariz dele", disse ele, explicando que o incidente ocorreu durante a sua preparação para o personagem.

O treinador que teve o nariz quebrado considerou o feito uma conquista, sentindo que Wagner Moura havia de fato incorporado o personagem. "Eu sei o que é aquela raiva, sei o que é aquela violência, o processo com o Bope foi muito pra acordar essa agressividade, essa violência", explicou.

"Os caras do Bope falaram que depois do treinamento que fizemos, estávamos mais aptos que a polícia", compartilhou o ator. Ele também mencionou que inicialmente não queria participar da sequência do filme em 2010, mas foi convencido pelo diretor José Padilha.