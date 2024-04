Belo fala sobre término com Gracyanne Barbosa no Domingão com Huck - Reprodução

Publicado 28/04/2024 15:42

Rio - Belo abriu o jogo e falou, neste domingo (28), durante participação no "Domingão com Huck", da TV Globo, sobre o término de seu relacionamento com Gracyanne Barbosa. No programa, o cantor revelou que está vivendo um momento difícil mas não descartou a possibilidade de reconciliação.

fotogaleria

"Não foi uma semana tão boa, mas Deus sempre está me reerguendo de alguma forma, até nos momentos tristes, nos momentos ruins da minha vida. Estou passando por um momento, não é um momento tão bom, logicamente, mas já venho em um processo, assim, desde o ano passado. Eu acho que onde existe amor, ainda existe esperança. É importante dizer isso. A gente está falando aqui de 14 anos", ressaltou.

Confira:

A notícia do fim do casamento de Belo e Gracyanne pegou os fãs de surpresa na quinta-feira (18). Em um desabafo no Instagram, a musa fitness se emocionou ao relembrar a falta de tempo que tinham juntos , desmentiu os boatos de que o término seria marketing e ressaltou que não houve traição.

"Gente, não foi falta de amor, não é falta de amor. É falta de cuidar. A gente como casal não conseguia estar junto, não conseguia ter um momento à sós. A gente não conseguia viajar de férias sozinhos ou tirar um tempo para os dois sozinhos, sempre tanta gente em volta", disse Gracyanne.