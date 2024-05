Cintia Dicker - Reprodução/Instagram

Publicado 12/05/2024 20:20 | Atualizado 12/05/2024 20:38

Rio - Cintia Dicker se emocionou ao falar sobre sua família, residente de uma das áreas afetadas pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. Durante o "Domingão com Huck" deste domingo (12), a modelo esposa de Pedro Scooby desabafou sobre o assunto.

Natural de Campo Bom, ela descreveu a situação de sua cidade natal e a casa de sua mãe. "Cedemos a casa para colocar os móveis de quem precisava, a casa da minha tia está cheia de gente que ela foi colocando para dentro". Cíntia também incentivou todos a oferecerem ajuda da maneira que puderem.

"É desesperador você estar aqui e esse sentimento de impotência acontece, mas não sintam isso, vocês podem ser potentes com qualquer ajuda! O Brasil virou uma grande mãe para o Rio Grande do Sul", concluiu, fazendo alusão ao Dia das Mães e à solidariedade nacional.



Em seguida, Pedro Scooby elogiou o empenho de sua esposa, que mesmo à distância, coordenou a arrecadação e organização de doações, além de cuidar da filha enquanto ele participava dos esforços de resgate.



"Todos esses dias em que eu estava lá [no Rio Grande do Sul], ela ficou trabalhando tanto quanto eu, e ela estava cuidando das crianças, cuidando da casa e ela ainda conseguiu encher alguns caminhões [com doações]", ressaltou.