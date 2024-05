Patricia Abravanel comanda o ’Programa Silvio Santos’, do SBT - Reprodução de vídeo

Publicado 13/05/2024 12:01

Rio - A icônica música de abertura do "Programa Silvio Santos", do SBT, ganhou uma nova versão. É que o nome de Patricia Abravanel, que tem comandado o dominical no lugar do pai, foi incluído na canção. No trecho atual, o jingle diz: "Silvio Santos vem aí lá, lá, lá, lá, com Patricia Abravanel".



A apresentadora aprovou a mudança. "Agora está mais honesto, né? 'Silvio Santos vem aí', e chega eu", disse ela no programa, arrancando risadas da plateia.

Silvio, de 93 anos, está afastado do SBT desde setembro de 2022. Em dezembro do ano passado, o apresentador recebeu um grupo de fãs e imprensa na porta de sua casa, em São Paulo, e disse que voltará à TV. "Claro que vou voltar, estou com preguiça só, mais nada", afirmou.

Confira: