Alexandre Henderson e Daniella Dias apresentam a 4ª temporada do Expedição Rio - Manoella Melo/Globo

Alexandre Henderson e Daniella Dias apresentam a 4ª temporada do Expedição RioManoella Melo/Globo

Publicado 17/05/2024 05:00 | Atualizado 17/05/2024 11:05

Rio - Acostumados a ver uma parte da Zona Oeste e Baixada Fluminense nos noticiários de polícia com frequência, os cariocas terão uma nova impressão das regiões na quarta temporada do programa "Expedição Carioca", da TV Globo, que estreia neste sábado (18) após a novela "Cheias de Charme".

fotogaleria

A Costa Verde com Ilha Grande e Paraty e a Região dos Lagos, com as belezas de Arraial do Cabo, também estarão nessa temporada que terá seis episódios, sempre exibido aos sábados.

Apresentado por Alexandre Henderson e Daniella Dias, o primeiro programa leva os telespectadores a conhecerem o "pantanal" carioca em Barra de Guaratiba com direito a manguezal e um pescador que impressiona com sua vitalidade e histórias - Seu Chiquinho, de 99 anos.

Outro passeio que chamará a atenção por sua beleza natural é a Ilha de Palmas - um recanto "secreto" de Grumari com ouriços-do-mar, mexilhões, cavalos-marinhos e piscinas naturais. Os apresentadores também garantem momentos divertidos ao visitarem a praia de Barra da Guaratiba - conhecida com a praia de Campo Grande - por ser a mais próxima dos moradores do bairro.

"É a quarta vez da temporada e eu sempre me emociono quando estreia. Cada vez que a gente assiste, a gente vê um detalhe diferente e vai lembrando das histórias, dos perrengues, é um projeto muito lindo. Barra de Guaratiba é muito especial, está em nosso coração, assim como a Baixada, muito pelo fato de que tem muita notícia pesada nessas regiões e a gente quer mostrar o lado positivo, a esperança que existe na Zona Oeste. Barra da Guaratiba é um local cercado por montanhas, mar, fauna e flora riquíssimo. É sempre lindo voltar, mesmo com os perrengues", contou Daniella Dias, durante o evento de lançamento do programa, que aconteceu em um restaurante de Barra de Guaratiba na última terça-feira (14).

Nesta edição, o programa conta com sugestões dos próprios telespectadores, dando dicas de recantos especiais. O programa de estreia mostra ainda a Praia do Perigoso, também em Barra de Guaratiba, e a ida dos apresentadores à Ilha Grande onde visitam a Praia de Ubatubinha, o Parcel do Aripeba e a Gruta do Acaiá, que fica oito metros abaixo do nível do mar.

Após alguns episódios na Costa Verde, a dupla volta à Região Metropolitana, passa pelo "Pantanal Iguaçuano", em Nova Iguaçu, e termina em uma praia de Itaguaí, na Baixada Fluminense. Lá, eles fazem um divertido "voo" pelas águas. Tudo em um clima descontraído, ao lado dos moradores.

Alexandre contou que os personagens durante as gravações são sempre uma emoção à parte. "É muito legal quando a gente fala desse Rio que a gente não conhece, a gente mostrar histórias. Os personagens são os protagonistas. São histórias que a gente se emociona porque é gente como a gente, muitas vezes, eles acessam as nossas memórias", contou.

Um exemplo foi um programa gravado em Vargem Grande em que os apresentadores aprenderam a fazer um pastel de polvo num fogão à lenha.

"Só que a cozinheira, assim como a avó e a mãe, ela também é uma rezadeira. Foi um momento que tanto eu como a Dani, a gente se emocionou porque mexeu lá na nossa memória de infância. Minha vó rezava a gente com barbante, galho de arruda. E aquilo me fez voltar lá atrás. A gente resgata algo que está no saber popular, que se perdeu", completou.

Os últimos três episódios são dedicados a mostrar o Rio como um grande polo cultural, com episódios específicos sobre arte, gastronomia e música, descobrindo os sons do Rio e até um fado africano. "Essa temporada é muito solar, é a primeira vez que a gente chega à Região dos Lagos, que vai à Costa Verde e temos temáticos especiais: um programa de música, um de cultura e um sobre arte", conclui Alexandre.

Em Arraial do Cabo, os apresentadores conhecem a história de um fotógrafo que tem um projeto especial com pescadores. Já em Barra do Piraí, eles visitam um jongo tradicional da região, herança dos escravizados do Vale do Café. O programa ainda explora a arte de rua, o grafite e wind skate.