Patrícia Poeta apresenta o ’Encontro’ de São JerônimoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 17/05/2024 10:43

Rio - Patrícia Poeta, de 47 anos, retornou a São Jerônimo, cidade onde nasceu, após as enchentes que atingiram a região, e apresentou o "Encontro", da TV Globo, desta sexta-feira, de lá. Nas ruas, a apresentadora mostrou os estragos provocados pela tragédia climática e explicou sua motivação de ter ido até o Rio Grande do Sul.

"Confesso a você de casa que, desde que começou essa tragédia, algumas vezes tentei voltar aqui para minha cidade natal, mas sem sucesso. A estrada ficou completamente destruída, a cidade ilhada, meus conterrâneos ficaram muito isolados com a chegada dessa água toda há dias. Difícil estar aqui de volta, muito difícil. Mas quando soube que a estrada reabriu, vim para cá, fiz questão de vir para cá. Vivi bons momentos da minha vida, tenho amigos desde a infância, tenho parentes, cada rua me remete a boas lembranças... Tudo aqui tem história pra mim, um simbolismo muito grande", disse ela no início da atração.



Para chegar até São Jerônimo, Patrícia encarou nove horas de viagem. "Por mais que tivesse medo e ansiedade do que ia encontrar em São Jerônimo, tinha que estar aqui para ajudar. A gente tem que ajudar de todas as formas possíveis. Para abraças as pessoas que eu amo, para ajudar das mais variadas formas".

Durante a atração, a apresentadora reencontrou familiares e amigos. "Não esperava voltar para minha cidade nessas condições, mexe demais com a gente. Esperava para celebrar, mostrar as coisas boas, mas temos que estar unidos em momentos bons e ruins. Estou alivida de encontrar vocês aqui e vendo que estão se reerguendo, estão salvos e vivos. É ter força para recosntruir", declarou.