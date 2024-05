Logo do MasterChef Brasil - Reprodução

Publicado 17/05/2024 21:35

Rio - Foi divulgado, na sexta-feira (17), que a 11ª temporada de MasterChef Brasil estreia no final do mês, com o retorno do Chef Henrique Fogaça como jurado na edição em que o reality show culinário comemora 10 anos no ar.

No dia 28 de maio, os fãs poderão matar a fome do programa que dá agua na boca, além da saudade dos já conhecidos Érick Jacquin, Helena Rizzo — que substitui Paola Carosella desde 2021 — e a apresentadora Ana Paula Padrão. Juju Salimeni, Luiza Possi e Gessica Kayane, a Gkay, são algumas das celebridades que farão participações especiais.

Em comunicado oficial, a Band, emissora da competição, instigou os telespectadores: "Para celebrar os 10 anos desde a estreia do programa na televisão, a 11ª temporada tem um mote: uma década de paixão. Pode separar os lencinhos porque a emoção e a nostalgia estão garantidas". É assistir para descobrir!

E não para por ai: uma segunda temporada será exibida ainda este ano, com uma proposta diferente: ao invés de cozinheiros amadores, serão escalados profissionais da confeitaria, que farão pratos doces, mostrando seus talentos e expertise na área.