Natascha Falcão interpreta Lola na novela Rancho FundoMaju Magalhães / Divulgação

Publicado 19/05/2024 06:00

Rio - Natascha Falcão está em dose dupla em "No Rancho Fundo", da TV Globo. Ela interpreta a personagem Lola, uma cantora nordestina de um cabaré, no folhetim de Mario Teixeira, e também canta o tema de abertura da novela com Elba Ramalho. Em entrevista ao MEIA HORA, a artista celebra o novo desafio da carreira após participar de novelas como "Mar do Sertão" e "Vai na Fé", comenta a parceria em cena com Debora Bloch, adianta seus próximos passos na carreira musical e revela seus cuidados de beleza e muito mais. Confira.

Após 'Mar do Sertão' e 'Vai na Fé', você está de volta às telinhas como Lola, de 'Rancho Fundo'. Está curtindo interpretar uma cantora de cabaré?



To amando! Para mim o melhor lugar do mundo é o palco… E levar esse espaço para a televisão está sendo gostoso demais. O "Cabaré Voltagem" é lindo e muito divertido de fazer acontecer. Especialmente ao lado de Vitória Rodrigues, Débora Bloch e Thardelly Lima, que são parceiros de cena maravilhosos, generosos e inspiradores.



Fez alguma preparação especial para dar vida à Lola?



A cena de apresentação do cabaré conta com uma coreografia inspirada no cancan… A coreógrafa Tati Estrela esteve com a gente ensaiando para que nossas perninhas voassem bem alto e que saísse tudo perfeito. Lola canta e dança no "Cabaré Voltagem", então, dependendo da cena, a gente precisa ensaiar, seja música, seja coreografia.



Você e Lola têm algo em comum?



Acho que eu e Lola temos muito em comum… Nós duas temos na arte uma forma de sobrevivência. E acho que nós duas não sabemos viver de outro jeito. Lola é muito animada! Entusiasmada… Sinto que ela gosta muito de estar ali naquele cenário. Eu dou tudo de mim com muito gosto para dar vida à ela.



Lola é sedutora. Você também se considera uma mulher sedutora, Natascha? Se sim, quais são suas armas de sedução?



Lola tem uma personalidade muito interessante e um instinto de sobrevivência aguçado. E ela sabe usar isso de maneira sedutora. Quanto a mim, pessoalmente, eu sou uma pessoa aberta, solar, interessada na vida e nas pessoas. Não costumo pensar em como devo agir para esse objetivo específico que é seduzir (risos). Mas, se for preciso, acho que meu senso de humor e minha inteligência são as melhores 'armas' de sedução que eu posso ter.



Lola está mais para o lado mau da trama, já que é amiga de Blandina (Luisa Arraes) e fiel escudeira de Deodora (Debora Bloch). É possível que ela se torne uma vilã?



Lola é uma menina veneno (risos). Ela é muito humana e eu acho totalmente possível que ela se envolva em vilanias, especialmente nas de Deodora. Mas ela é de fazer o que é preciso ser feito. Acredito que não tem muito questionamento sobre o que é certo ou errado na cabeça dela. Tem o que é necessário.



E como é contracenar com tanta gente bacana nessa novela?



É maravilhoso! Especialmente porque cada cena é uma aula de atuação, de jogo, de presença, de profissionalismo e de divertimento também. Thardelly e Debora, por exemplo, têm uma química maravilhosa em cena. Eu amo ver os dois construindo isso. E o melhor é que essa energia reverbera por todo o set e todo mundo se diverte junto. Às vezes, eu pergunto para o Alan Fiterman, nosso diretor maravilhoso, se posso ficar para ver a próxima cena que ele vai dirigir. E é sempre emocionante. Eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho. Sinto muito prazer em fazer e em testemunhar. A matéria prima é viva, é humana. Em movimento e em transformação.



Tem acompanhado a repercussão da Lola nas redes sociais?



Por enquanto, Lola apareceu pouquinho na trama… Tô bem ansiosa para ver a repercussão quando ela chegar com as peripécias dela.



Além de atuar, você divide os vocais com a Elba Ramalho na abertura da novela. Como foi essa parceria com a Elba? Vocês já se conheciam?



A gente já tinha se encontrado nos backstages da vida. Até temos uma foto juntas pós show. As duas de paetê vermelho depois de um show de carnaval. Mas essa foi a primeira vez que a gente se encontrou, conversou, trocou ideia de música, de carreira, e cantou juntas. Foi muito especial!!! Elba é uma grande referência pra mim. Cantar junto com ela, além de um presente surreal, é uma confirmação muito grande de que eu to no caminho certo, sabe?



Você tem um trabalho muito reconhecido como cantora. Já foi indicada, por exemplo, como revelação no Grammy Latino 2023. Pretende conciliar o trabalho de atriz e cantora?



Sim! Super! A cantora que eu sou deve muito a atriz que eu sou. Eu venho do teatro, comecei minha carreira como atriz. Mas a música, o canto, sempre foi uma forma muito importante de expressão para mim. A música é muito generosa. Eu sempre digo que na música eu encontrei espaço para ser tudo o que eu sou. Eu nunca vou deixar de cantar. Assim como Elza, Piaf, Gal… Quero cantar até o fim.



Tem novidades no ramo musical para adiantar para a gente?



Estou gravando um single autoral e um EP de forró que muito em breve vai estar no mundo.



Como faz para cuidar da beleza, boa forma e principalmente da saúde mental?



Eu amo dormir! Para mim, para minha saúde e bem-estar também da minha voz, dormir é fundamental.

Voltei para a terapia, o que me deixa bem mais tranquila também. E vivo tentando conseguir emplacar - e gostar de - uma rotina de exercícios. Faz toda diferença quando eu consigo dar conta disso tudo. Mexer o corpo organiza a mente.