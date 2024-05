Lucy Ramos interpreta a primeira vilã nas telinhas - Alex Santana / Divulgação

Lucy Ramos interpreta a primeira vilã nas telinhasAlex Santana / Divulgação

Publicado 19/05/2024 06:00

Rio - Grande conhecida do público por seu talento e beleza, Lucy Ramos completa duas décadas de carreira, neste ano, com um gostinho pra lá de especial. A atriz interpreta sua primeira vilã nas telinhas: Paulina, de "Família é Tudo", da TV Globo; uma personagem cheia de nuances e sucesso entre o público. A artista de 41 anos não esconde a felicidade com o momento profissional e admite que, apesar de experiente, está fora de sua zona de conforto.

fotogaleria

"Está sendo uma imersão muito prazerosa. Sempre fico feliz quando um trabalho desperta algo em mim que me move, e assim está sendo em 'Família É Tudo'. É um desafio fazer a Paulina, ela é uma personagem que me tira da zona de conforto, e isso que está sendo gostoso. Tudo muito novo", avalia a artista. "Essa vilã é um presente que esperei por um bom tempo. Sempre desejei contar boas histórias, personagens complexos, que me desafiem e que me permita tocar o coração de quem assiste de alguma forma. E tá sendo muito bom. A vilã te permite mergulhar em muitas camadas, brincar, explorar possibilidades", completa.

No folhetim de Daniel Ortiz, Paulina não poupa esforços para conseguir o que quer. Para separar Tom (Renato Góes) e Vênus (Nathalia Dill), ela já armou um flagrante para fazer a neta de Frida (Arlete Salles) acreditar que estava sendo traída pelo amado e armou o sequestro do próprio filho, Pudim (Antônio Caramelo). Lucy, então, entrega se já esbarrou com alguma pessoa como sua personagem na vida real. "Felizmente não cruzei por nenhuma na vida (risos). Dei sorte de me cercar de pessoas que só querem o meu bem. Mas sei que existem muitas Paulinas por aí", frisa.

Além de muita vilania, a personagem traz à tona temas como saúde mental, alienação parental e vício em remédios. Em capítulos recentes, Paulina foi flagrada pela filha Laurinha (Sophia Rosa) ingerindo comprimidos e quase foi atropelada por se dopar após descobrir o noivado de Tom e Vênus. Para abordar assuntos tão delicados, Lucy mergulhou na preparação para a novela.

"Fiz bastante pesquisas sobre a dependência de remédios e os efeitos que a falta deles pode causar no nosso corpo, quais movimentos, nuances, emoções… Principalmente na irritação. Assim que o texto chega, tento incorporá-lo o melhor possível para entender tudo o que essa mulher pode estar sentindo ou querendo dizer sem que seja por palavras. A Paulina, por exemplo, acho que ela pede socorro. E todo corpo dela.. Os gestos são sentidos na prática, ela vai ganhando e amadurecendo em cada cena".

A atriz também conta que recebe relatos do público sobre os assuntos abordados por sua personagem."Comenta, às vezes, com memes sobre a relação deles com remédios também, isso mostra o quanto nossa geração se identifica com essa situação da Paulina. E sobre os filhos também, chamou muito a atenção do público a forma como ela trata e manipula eles", destaca.

Nas redes sociais, Lucy tem sido até "vítima" de ataques por causa de Paulina. "Sou bastante atenta ao que o público fala. Pela primeira vez, tenho lido ataques a uma personagem que eu faço (risos). Mas isso faz parte, né? E fico contente pois é um sinal que estou cumprindo meu papel. Mas também vejo uma certa torcida para ela se curar do vício, é uma personagem bem complexa que mexe com os ânimos".

Questionada sobre um conselho que daria para ex-mulher de Tom, a artista dispara: "Que a Paulina dê valor para o que realmente vale a pena: o seu amor próprio e o seu amor pelos filhos. Que ela enxergue que não precisa necessariamente ter um marido para ser feliz e que descubra que a vida pode ser leve. Ela tem potencial para fazer o que quiser é só se desprender do que não a pertence mais!".

Mudança de visual

Para interpretar a Paulina, a atriz colocou dreads pela primeira vez. "Assim que coloquei me causou um certo estranhamento. Mas logo entendi que seria uma boa proposta para a personagem e hoje eu amo! Adorei a versatilidade dos penteados e já monto meus looks pensando na combinação com eles. Mas devo confessar que por muitas vezes sinto falta dos meus cachos. Mas estou aproveitando ao máximo os dreads, pois sei que eles tem um prazo", pontua.

Desejo de interpretar uma 'mulher real'

Natural do Recife, Lucy se mudou para São Paulo ainda criança. Aos 16 anos, ingressou na carreira de modelo. Em 2004, aos 22, estrelou em sua primeira novela "Começar de Novo". Ao longo de sua trajetória profissional, já atuou em folhetins como "Sinhá Moça" (2006), "Ciranda de Pedra" (2008), "Paraíso" (2009), "Cordel Encantado" (2011), "Salve Jorge" (2012), "A Força do Querer" (2017), "A Dona do Pedaço" (2019) e "Amor Perfeito" (2023), todas da TV Globo.

Com vários personagens no currículo, a atriz conta se tem o sonho de interpretar um em específico. "Outra vilã será bem-vinda. Mas adoraria também viver um personagem que se conecte com as vivências da maioria do público. Uma mulher real!", vislumbra.

'Beleza vem de dentro para fora'

Com a rotina intensa de gravações, a artista gosta de estar em família nos momentos de lazer. "Gosto de ficar perto de quem amo, família, amigos, meus cachorros. Organizar a casa, a vida... Fazer tudo que a persona Lucy Ramos não faz, mas que a Lucilene faz. A Lucilene deixa tudo em ordem para a Lucy Ramos brilhar", diverte-se ela, que entrega seus segredos de beleza e boa forma.

"Desde que entendi a importância de uma boa alimentação, dos exercícios, do skincare, de beber bastante água… Tudo faz parte da minha rotina. E, claro, tento estar sempre com a saúde mental em dia pois acredito que a beleza vem muito de dentro para fora", diz.

E por falar em saúde mental, Lucy entrega como cuida da sua. "Procuro me manter no positivo, dando valor ao que realmente importa. Eu me exercito sempre que dá isso e me ajuda a liberar muita coisa, fico leve após cada exercício. Sou bastante caseira e tive a sorte de ter um marido que também é. Então, assistir a uma boa série, um bom filme, jogar baralho… Nos dá prazer. Fico leve e preenchida com coisas que me fazem bem".

'Nos apoiamos sempre'

Casada com Thiago Luciano desde 2006, Lucy fala sobre a relação dos dois e entrega o segredo de uma união tão duradoura. "O Thiago é muito parceiro e está sempre comigo! Trocamos muito sobre trabalho e ele acompanha muito do meu processo. Por ele ser diretor, roteirista, ator, faço questão de passar minhas cenas com ele. Conseguimos sempre dar um jeito de estar juntinhos! Somos muito companheiros, nos apoiamos sempre. Acho que certamente contribui para uma relação ser duradoura".