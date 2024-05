Norberto (Matheus Nachtergaele) no balcão de sua venda na primeira fase de ’Renascer’ - Divulgação / Estevam Avellar

Publicado 20/05/2024 06:00 | Atualizado 20/05/2024 09:21

Rio - O personagem Norberto, da novela "Renascer", da TV Globo, é aquele que está de olho em tudo e em todos. Nada escapa do dono da única venda da vila fictícia do interior de Ilhéus, na Bahia, que faz questão de contar, em cena, tudo o que ouve para o público. Para isso, Matheus Nachtergaele, que interpreta o fofoqueiro do folhetim das nove, utiliza a quebra da quarta parede, técnica conhecida do cinema, mas pouco explorada na televisão.



"Essa característica do Norberto de comentar tudo, ver tudo, estar com todos os personagens e, de certa forma, narrá-los, nos deu essa ideia: homenagear nossos trabalhos anteriores numa novela com possibilidades estéticas de cinema e narrativa elegante mas ousada", explica o artista, citando o diretor do remake, Walter Carvalho, com quem já utilizou o recurso nas telonas.



"Ele foi o fotógrafo, por exemplo, de 'Central do Brasil', 'O Primeiro Dia', de Walter Salles, e de 'Amarelo Manga', 'Baixio das Bestas' e 'Febre do Rato', longas definitivos de Cláudio Assis, filme radicais onde exploramos a quebra da quarta parede", comenta.

O termo adotado comumente no cinema e no teatro tem relação com a divisória imaginária que separa os atores do público. Ao interagir com o espectador, o artista o leva para dentro da cena, tornando-o quase um personagem da trama.



Matheus afirma que a quebra da quarta parede é um recurso narrativo relativamente comum, mas ousado para o horário nobre da Globo. "Testamos o comentário no primeiro capítulo, e foi um 'gol'! Quando Norberto passa um tempo sem quebrar a parede, as pessoas reclamam. Acho uma graça, fico muito feliz! Hoje, Bruno Luperi, nosso autor, escreve cenas já pedindo para falar com o público", explica.



Segundo o intérprete, a reação das pessoas foi entusiasmada e calorosa. "Norberto é o amigo que te conta a novela, um cronista comprometido mas humorado, um amigo. Hoje, pela rua, pelos lugares, sou 'Seu Norberta' (risos), e todos sorriem, cúmplices. É o alívio cômico e afetivo para a trama de Benedito Ruy Barbosa, uma tragédia familiar. Norberto sofre, o público chora, faz fofoca pra câmera, o público se diverte! Uma delícia de experiência”, expressa.



O ator de 56 anos, e mais de 30 de carreira, comemora a oportunidade de dar vida ao personagem. "Tem sido como tomar vodka em copo de cachaça! (risos) Norberto é uma delícia de personagem: um brasileiro médio, amistoso, cordial, fofoqueiro e malicioso. O famoso 'dono da venda' que vemos em todo lugar, o que sabe tudo um pouco, conhece todos um pouco, um cronista mesmo do cotidiano da novela".

João Grilo de volta



Além de "Renascer", Matheus Nachtergaele estreia, em agosto, o longa "Mais Pesado é o Céu", e se prepara para reviver um velho conhecido dos brasileiros. Personagem mais famoso do ator, João Grilo voltará aos cinemas 25 anos depois em "O Auto da Compadecida 2", ao lado de Chicó, interpretado por Selton Mello.



"Reviver o João Grilo, rever o meu personagem mais famoso, junto com Selton Mello, estar com Guel Arraes e Flávia Lacerda no mundo de Ariano Suassuna foi o maior presente e desafio dos últimos tempos. Foi como reencontrar um amigo profundo que eu achava perdido: foi muito emocionante", conta o ator.



"É impressionante a força da obra e dos talentos reunidos! Vai ser arrepiante! Visualmente está modernizado, com efeitos visuais arrojados, nunca vistos no Brasil, mas o coração nordestino bate forte, o texto é divino, e....ah! Vocês vão ver! Um arraso!", acrescenta.



A sequência da comédia de sucesso está em fase de finalização e tem estreia prevista para o dia 25 de dezembro. "Para passarmos o Natal juntos, todos lembrando o melhor passado e projetando para nós um melhor futuro, cheio de arte, alegria e axé", finaliza.