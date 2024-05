Chay Suede, Gabz, Agatha Moreira e Nicolas Prattes são os protagonistas de ’Mania de Você’ - Divulgação / TV Globo / Manoella Mello

Chay Suede, Gabz, Agatha Moreira e Nicolas Prattes são os protagonistas de ’Mania de Você’Divulgação / TV Globo / Manoella Mello

Publicado 20/05/2024 14:16 | Atualizado 20/05/2024 14:33

Rio - Foi divulgada nesta segunda-feira (20) a primeira foto dos bastidores de "Mania de Você", próxima novela das nove da TV Globo. Na imagem aparecem os atores Chay Suede, Gabz, Agatha Moreira e Nicolas Prattes, protagonistas do folhetim escrito por João Emanuel Carneiro, que substituirá "Renascer".

fotogaleria

"E essa foto belíssima, meus amores? O quarteto de protagonistas de #ManiaDeVocê tá formado Na última semana, Chay Suede, Gabz, Agatha Moreira e Nicolas Prattes tiveram o primeiro ensaio juntos nos Estúdios Globo para começarem a dar vida a Mavi, Viola, Luma e Rudá na próxima novela das 9! Quem tá ansioso pra acompanhar?", informou a publicação nas redes sociais da emissora.Com estreia prevista para o segundo semestre, "Mania de Você" vai trazer a história de Viola, vivida por Gabz, uma jovem humilde que se muda com o namorado Mavi (Chay Suede) para Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Já Luma (Agatha Moreira) leva uma vida de luxo, fornecida por Molina (Murilo Benício), que será o grande vilão da trama. Nicolas Prattes viverá Rudá, envolvido com Luma, até conhecer Viola.