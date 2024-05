Evaldo Macarrão retorna às telinhas em No Rancho Fundo - Paulo Barros / TV Globo

Evaldo Macarrão retorna às telinhas em No Rancho Fundo Paulo Barros / TV Globo

Publicado 20/05/2024 12:28 | Atualizado 20/05/2024 13:17

Rio - Após arrasar como Jupará de "Renascer", Evaldo Macarrão retornará às telinhas como Tôim Feitosa em "No Rancho Fundo", da TV Globo. As cenas do personagem, que é dono de um boleco, estão previstas para irem ao ar a partir do próximo mês.

"Sim, Jupará passou a bola, o berimbau e todo seu axé para Antônio Feitosa. Toinho, Toim… Como vocês vão querer chamar esse 'catiguria'? Já já ele chega pra vocês nessa linda novela das seis, 'No Rancho Fundo'", escreveu o ator no Instagram.

Na trama de Mario Teixeira, Tôim é proprietário de um boteco precário em frente ao Cabaré Voltagem e vai formar sociedade com Artur (Túlio Starling), Caridade (Clara Moneke) e Quinota (Larissa Bocchino), o que impõe mudanças ao espaço. Tôim será resistente, principalmente, às ideias de Caridade, que sonha em montar seu restaurante no local.