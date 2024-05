Duplas classificadas - Reprodução/Globo

20/05/2024

Rio - Após as performances do Grupo 2 ao som de Calypso, o " Dança dos Famosos " já definiu neste domingo (19) as duplas que avançarão para a próxima fase da competição e quem terá que enfrentar a repescagem, onde quatro das oito duplas serão eliminadas.

As duplas formadas por Tati Machado, MC Daniel, Amaury Lorenzo e seus parceiros -- todos classificados do Grupo 1 -- estão garantidas na fase seguinte da competição, juntando-se a Lucy Alves, Samuel de Assis e Enrique Diaz com seus respectivos professores.

Por outro lado, as duplas que precisarão passar pela disputa da Repescagem com seus pares são: Juliano Floss, Lexa, Micael Borges e Bárbara Coelho, assim como Barbara Reis, Talitha Morete, Klara Castanho e Henri Castelli, que também ficaram nas últimas quatro posições do Grupo 1 na semana passada.

Esta será a segunda Repescagem desta temporada. A primeira aconteceu após a Fase de Grupos, onde o Grupo D, composto por Lexa, Micael, Matheus Fernandes e Gabriela Prioli, ficou em último lugar. Matheus Fernandes e Gabriela Prioli foram eliminados após a disputa.