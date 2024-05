Meire diz que ama Buba e a pede perdão - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 21/05/2024 09:56 | Atualizado 21/05/2024 10:01

Rio - As cenas de Buba (Gabriela Medeiros) com os pais, Meire (Malu Galli) e Humberto (Guilherme Fontes), em "Renascer", na noite desta segunda-feira, emocionou os internautas e se tornou um dos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. Na sequência, a ex de Venâncio (Rodrigo Simas) encontrou a mãe ao visitar o túmulo da avó e as duas tiveram uma conversa delicada. Logo depois, Buba decidiu ver o pai pela primeira vez após a transição de gênero.

Acompanhada de Augusto (Renan Monteiro), ela foi até a casa da família. Lá, Meire disse a Humberto que Buba era a filha deles. Ele, então, trata a filha com hostilidade e a ofende. "O que você acha que está fazendo aqui na minha casa. Nós não tivemos filha", afirmou Humberto. "Sou a única possibilidade de filho que o senhor tem. E o senhor é minha única possibilidade de pai", pontuou Buba. "Não tive filha, eu tive filho, que você matou. Transformou nisso", retrucou ele.

"O senhor teve uma escolha e escolheu ódio ao invés do amor. Eu sinto pena do senhor", declarou a ex de Venâncio. "Meu filho está morto", disse Humberto. "Sua filha está viva. Quem está morto é o senhor, só que você que ainda não percebeu isso", rebateu Buba, deixando a casa dos pais. Antes de Buba ir, Meire disse que amava a filha e a pediu perdão.

Os internautas, claro, repercutiram as cenas. "Nossa que cena mais forte entre Buba e o pai dela em 'Renascer'. Uma discussão gerada pelo preconceito e intolerância de não aceitar a escolha do seu filho em ser trans e renegando a sua existência. A cena foi bem feita pelos atores e atrizes envolvidos na trama", disse um usuário do X. "Que cena necessária é forte essa da Buba com a mãe", opinou outro. "Bonita demais a cena da Buba com a mãe, ambas se perdoando, se aceitando e se amando", disse uma terceira pessoa.

Gabriela Medeiros, Malu Galli e Guilherme Fontes foram muito elogiados na rede social. "Malu Galli é sem dúvidas uma das atrizes mais talentosas do Brasil, cada papel que ela faz é com maestria", comentou um internauta. "Malu Galli e o Guilherme Fontes gigantes demais. Gabriela Medeiros brilhando também", opinou outro.

Confira:

"Sua filha tá viva, quem tá morto é o senhor. Só que você ainda não percebeu isso" VAI, BUBA #Renascer pic.twitter.com/C0wkIj4YZq — TV Globo (@tvglobo) May 21, 2024

EU NÃO TÔ CHORANDO, VOCÊS QUE TÃO #Renascer pic.twitter.com/yEGZ1YwJtm — TV Globo (@tvglobo) May 21, 2024

Que sequência linda essa da Buba com a mãe dela. O amor de mãe vencendo o preconceito. Já o pai... prefere sofre com a dor do que aceitar a filha. #Renascer — Marcos Guarnieri (@AlessandroMPG) May 21, 2024

Malu Galli e o Guilherme Fontes gigantes demais pqp

Gabriela Medeiros brilhando tbm #Renascer — NETTO F. (@littlepapi_) May 21, 2024