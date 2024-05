Gilberto Gil participa do TVZ, comandado por Preta - Reprodução do X / Multishow

Gilberto Gil participa do TVZ, comandado por PretaReprodução do X / Multishow

Publicado 24/05/2024 07:36

Rio - Ícone da música brasileira, Gilberto Gil participou do "TVZ Ao Vivo", do Multishow, comandado pela filha, Preta Gil, nesta quinta-feira (23). Na atração, o artista recordou histórias da carreira e disse que compôs a música 'Palco' quando pensou em deixar a profissão.

fotogaleria



"Eu tinha a ilusão de que eu iria deixar de cantar e de compor. Aí eu disse assim: 'Para me despedir, vou fazer uma música' [risos]", contou ele, que mudou de ideia devido a um grupo. "Entre o momento da música e ter pensando na desistência, os meninos d'A Cor do Som foram lá em casa e perguntaram se eu tinha escrito alguma música. Eu disse: 'Eu tenho uma aqui que eu acabei de escrever, acho até que vai ser a última [risos]. Aí eles me pediram para gravar e isso me animou".

"Eu tinha a ilusão de que eu iria deixar de cantar e de compor. Aí eu disse assim: 'Para me despedir, vou fazer uma música' [risos]", contou ele, que mudou de ideia devido a um grupo. "Entre o momento da música e ter pensando na desistência, os meninos d'A Cor do Som foram lá em casa e perguntaram se eu tinha escrito alguma música. Eu disse: 'Eu tenho uma aqui que eu acabei de escrever, acho até que vai ser a última [risos]. Aí eles me pediram para gravar e isso me animou".

A paixão por Djavan também foi citada por Gilberto no programa. "Sou louco por ele, tenho inveja, a santa inveja, a boa inveja. Ele canta tão lindo, compõe tão lindo. A gente precisa se ver nos outros, se identificar em outros". O artista ainda contou como é ser imortal da Academia Brasileira de Letras."Trocar ideias sobre o mundo das letras, das coisas ligadas ao pensamento, sentimento e tomar o famoso chá da academia".

No palco, o cantor entoou alguns sucessos como 'Tempo Rei' e 'A Linha e o Linho', além de dividir os vocais com a filha na canção "Drão". Após o fim do "TVZ", Preta comentou a emoção de receber o pai no programa. "Foi lindo, todo mundo ficou louco no estúdio inteiro, as pessoas estavam em êxtase e eu também! Obrigada, pai e dona Flora, vocês são incríveis. Obrigada por me apoiaram sempre em tudo o que faço. Amo vocês!".

Confira alguns trechos do programa:

Gilberto Gil e Preta Gil cantando juntos é demais para o meu coração! #TVZAoVivo pic.twitter.com/6mxcVi91eu — Multishow (@multishow) May 23, 2024

Gilberto Gil cantando 'Tempo Rei' no #TVZAoVivo com @pretagil Que privilégio viver no mesmo tempo que essa lenda! pic.twitter.com/nWq294jOiS — Multishow (@multishow) May 23, 2024

Imagina como não teria sido o encontro entre @gilbertogil e Bob Marley? No#TVZAoVivo nosso mestre Gil teve que indicar um artista que gostaria de ter conhecido, e ele indicou outra lenda. pic.twitter.com/nSGiuScIkB — Multishow (@multishow) May 23, 2024