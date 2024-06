Aos 61 anos, Solange Frazão compara com corpo de 36 - Reprodução / Instagram

Aos 61 anos, Solange Frazão compara com corpo de 36Reprodução / Instagram

Publicado 26/06/2024 11:59

Rio - Solange Frazão, de 61 anos, publicou uma foto em que compara o corpo atual com o seu aos 36. No post do Instagram, a musa fitness falou sobre "auto gestão da saúde" e deu algumas dicas.

"Como vc está gerenciando sua SAÚDE para sua longevidade? Na verdade, somos inteiramente responsáveis por esse gerenciamento. Depende só de nossas atitudes. Nosso maior investimento está na poupança da longevidade. Investir na nossa SAÚDE é uma das maiores riquezas da vida", escreveu.

Solange ainda destacou que o preço do investimento será menor do que o do "reparo" e pediu para considerá-la como uma mentora da saúde. "Será uma honra sempre poder compartilhar com vocês minhas experiências e vivências pra que você conquiste sempre mais". completou.

Após a publicação, ela recebeu uma chuva de comentários com algumas dúvidas e muitos elogios. "Sempre Linda", disse uma seguidora. "Sou fã, desde sempre da pessoa, da mulher, da profissional. Envelhecer é uma droga pra todo mundo e quem diz que né e tá mentindo. Você conseguiu reverter o processo… Ficou madura e jovem ao mesmo tempo", desabafou outro internauta.