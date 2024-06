Ex-BBB Matteus faz ensaio fotográfico no Rio Negro - Reprodução / Instagram

Publicado 26/06/2024 07:52

Rio - Em meio à polêmica das cotas raciais, o ex-BBB Matteus Amaral, de 28 anos, agitou as redes sociais ao divulgar, nesta terça-feira (25), algumas fotos do ensaio sensual feito no Rio Negro, no Amazonas. Nas imagens, o Alegrete faz uma sequência de poses, sem camisa, dentro da água."Sob o majestoso pôr do sol no nosso querido Rio Negro, em plena harmonia com a natureza, em um cenário quase que de filme, estamos aqui para compartilhar mais um pouco do ensaio com o @bahmatteus", escreveu o fotógrafo Mauro Jorge, responsável pelos cliques.Encantados, os fãs não pouparam os elogios nos comentários da publicação. "Tchê de Deus", escreveu uma internauta. "Modelo maravilhoso", comentou outra.Houve ainda aqueles que parabenizaram Isabelle Nogueira, namorada de Mateus. "Belle sortuda! Amo esse casal", "Como lida com a beleza desse homem", foram alguns dos comentários no Instagram.Recentemente, o gaúcho foi acusado de fraudar o sistema de cotas para entrar no curso de Engenharia Agrícola do Instituto Federal Farroupilha (IFFar). Documentos divulgados na internet apontam que Matteus se autodeclarou preto e estudante do colégio público de baixa renda no processo seletivo de 2014. No dia 19 de junho, o Ministério úblico Federal (MPF) recebeu uma denúncia contra ele.