Em entrevista, Manu Gavassi revela estratégia usada no BBB 20Reprodução / YouTube

Publicado 26/06/2024 10:59

Rio - Manu Gavassi, de 31 anos, revelou que gravou exatos 133 vídeos para serem exibidos enquanto estava dentro da casa mais vigiada do Brasil. A ação implementada pela artista foi parte da estratégia utilizada durante sua participação no "BBB 20".



"Eu estava numa vibe de estudo de roteiro e queria lançar uma série que chamava 'Garota Errada'. A 'Garota Errada' brinca com o título da minha primeira música de quando eu tinha 15 anos, 'Garoto Errado' (2010), e ela fazia esse tipo de provocação. Assumia algumas opiniões não tão confortáveis que as pessoas tinham de mim", explicou a cantora, em entrevista ao programa "Provoca", da TV Cultura.