Camila Queiroz e Agatha Moreira jogam vôlei na Praia da Barra da Tijuca

Rio - As atrizes Camila Queiroz, que completa 31 anos nesta quinta-feira (27), e Agatha Moreira, de 32, aproveitaram o dia de sol, na manhã desta quarta-feira (26), para jogar vôlei na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. As duas trabalharam juntas em "Verdades Secretas", da TV Globo, onde deram vida às personagens Angel e Giovanna.

Camila optou por um visual confortável e usou camisa verde, short preto e óculos de sol. Enquanto jogava, a atriz era observada pelo seu marido, o também ator Klebber Toledo, de 38 anos.



Já Aghata escolheu um top, short e viseira, tudo em tons de preto. Após a partida, a artista colocou o biquíni e aproveitou para renovar o bronzeado.



