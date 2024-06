Ana Hickmann compartilha momentos íntimo com Edu Guedes e se declara: Te amo - Reprodução / Instagram

Ana Hickmann compartilha momentos íntimo com Edu Guedes e se declara: Te amoReprodução / Instagram

Publicado 26/06/2024 10:13

Rio - A apresentadora Ana Hickmann, de 43 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta terça-feira (25), um vídeo com vários momentos íntimos e românticos ao lado do namorado, o apresentador Edu Guedes. Ela também aproveitou para se declarar.



"Quando uma música diz tudo sobre a gente… Te amo!!!", escreveu apresentadora na legenda da publicação, onde os dois aparecem em diversos momentos juntinhos na cama e trocando chamegos durante passeios.

fotogaleria

De acordo com Ana, a trilha sonora que representa o casal é "How Deep Is Your Love", da banda australiana Bee Geees, famosa nos anos 70. Em tradução, o título significa "Quão Profundo É Seu Amor". De acordo com Ana, a trilha sonora que representa o casal é "How Deep Is Your Love", da banda australiana Bee Geees, famosa nos anos 70. Em tradução, o título significa "Quão Profundo É Seu Amor".

Edu também se declarou para a amada nos comentários da publicação. "Ana, te amo e te quero pra sempre", escreveu o chefe de cozinha.