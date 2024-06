Katy Perry - Reprodução / Instagram

Publicado 25/06/2024 19:59 | Atualizado 25/06/2024 20:01

Rio - Katy Perry, de 39 anos, fez uma live no TikTok, nesta terça-feira (25), e falou sobre seu show no Rock in Rio que acontecerá no dia 20 de setembro. A headliner do festival afirmou que evento será muito divertido e todos precisam comparecer.

"Vai ser muito divertido! Vocês precisam ir porque vai ser um dos momentos mais importantes da era KP6. Será uma festa que você tem que estar. Já está tudo esgotado e isso foi um sinal pra mim. Vai ser uma festa porque nós amamos os brasileiros. Eles estão presentes na minha carreira inteira, nós vamos dar esse momento para eles", afirmou.

Vale lembrar que os ingressos para o dia do show da diva pop já estão esgotados. O festival acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca.



Rock in Rio 2024 ainda tem ingressos disponíveis para três dias. Ainda é possível comprar os dias 15 de setembro (com Avenged Sevenfold), 19 de setembro (com Ed Sheeran) e 21 de setembro (Dia Brasil).

