Lexa com o noivo na ArgentinaReprodução / Instagram

Publicado 26/06/2024 07:22 | Atualizado 26/06/2024 07:24

Rio - O amor está no ar! Lexa compartilhou em suas redes sociais, nesta terça-feira (25), algumas imagens da viagem romântica com o namorado Ricardo Vianna. Na sequência de fotos, o casal aparece se divertindo com a neve em um passeio na cidade de Ushuaia."E esse casal aventureiro? Vivendo dias lindos no Ushuaia", escreveu a artista na legenda da publicação, que recebeu diversos comentários."Os melhores", comentou Anitta. "Você encontrou seu companheiro de loucuras", escreveu outro. O noivo não deixou passar batido e se declarou: "Eu te amooooo!!! Ok????".O casal ficou noivo em fevereiro deste ano. Em meados de junho, os dois "se casaram" durante o Arraiá da Anitta . "Como é bom dividir e curtir a vida com quem a gente ama né? Ainda mais um São João delícia… minha amiga arrasa nas festas. Teve casamento, reencontros, risadas, coreografias e muitas comidinhas deliciosas. Amei!", escreveu Lexa, na ocasião.