Lexa compartilha registros do Arraiá da Anitta, onde ’se casou’ com Ricardo ViannaReprodução / Instagram

Publicado 15/06/2024 08:25

Rio - Vestida de noiva, Lexa usou as redes sociais, neta sexta-feira (15), para compartilhar uma série de cliques do que viveu no Arraiá da Anitta . Na festa junina, que aconteceu nesta quinta-feira (13), a cantora 'se casou' com Ricardo Vianna, de quem ficou noiva em fevereiro deste ano.

"Como é bom dividir e curtir a vida com quem a gente ama né? Ainda mais um São João delícia… minha amiga arrasa nas festas. Teve casamento, reencontros, risadas, coreografias e muitas comidinhas deliciosas. Amei!", escreveu Lexa na legenda da publicação que reunia os registros da comemoração.

Lexa e Ricardo Vianna foram o casal escolhido para subir no altar na brincadeira. A cantora caminhou até o altar com Mauro Machado, o pai de Anitta. Tokinho ficou com o papel de daminha e o padre da quadrilha foi Eri Johnson.

Nos comentários da publicação, os internautas elogiaram os cliques e celebraram a amizade entre Lexa e Anitta. "Linda minha noiva!", se declarou Ricardo Vianna. "Sempre muito bom. Reencontrar vocês é motivo de alegria", escreveu Eri Johnson. "Umas das amizades que o povo julgavam e hoje é uma das melhores", disse um perfil.