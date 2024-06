João Silva, filho de Faustão - Reprodução / Instagram

João Silva, filho de FaustãoReprodução / Instagram

Publicado 26/06/2024 08:45 | Atualizado 26/06/2024 08:46

Rio - João Guilherme Silva, filho de Faustão, abriu o jogo sobre a vida financeira do pai. O jovem de 20 anos comentou, em entrevista a um podcast, sobre a educação em relação ao dinheiro e afirmou que o pai sempre foi muito liberal.

"Existem dois tipos de educação. Os pais que são mais linha dura com o filho, quando é novo nunca deixava o filho fazer as coisas e falava: 'Vai aprender na marra. É assim. Dinheiro é muito difícil de conquistar'. Só que em casa meu pai sempre foi muito liberal. Ele falava assim: 'Po, eu ganho dinheiro para curtir com a minha família, para vocês curtirem'", comentou João, acrescentando que o pai o deixava ir a bons restaurantes, por exemplo, e que liberava o cartão de crédito.

No entanto, o jovem ressaltou que sabe que o dinheiro não é seu. "Eu falo muito isso: dinheiro que é do meu pai, não é meu. Então, não [tenho] muita coisa. Quero construir meu patrimônio, almejo alto", declarou ao "No Lucro CNN".

Ainda na entrevista, ele, que atualmente é apresentador de um programa na Band, revelou o "trato" que fez com Faustão de ser independente até os 21 anos. "Acaba que eu quis um pouco antes disso. Mas, hoje, como eu moro com eles, eu não pago nada das contas. E uso esse dinheiro para as minhas coisas, até para reinvestir na carreira", disse.

Em seguida, ele opinou sobre a educação financeira em casa: "Não importa sua condição financeira, o que você puder, porque eu sei que a maioria do Brasil não pode, de dar esse acesso e liberdade de entendimento dos filhos é a melhor coisa que você pode fazer. Eu vejo muitas pessoas que têm muito dinheiro e têm, por exemplo, uma condição maravilhosa e que não conversa sobre dinheiro em casa e realmente acaba restringindo".