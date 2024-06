Fátima Bernardes comemora aniversário do pai - Reprodução

Publicado 25/06/2024 19:51

Rio - Fátima Bernardes comemorou, nesta terça-feira (25), o aniversário de seu pai, Amâncio, que está completando 88 anos. Em seu Instagram, a apresentadora compartilhou uma foto com a mãe, Eunice, com a filha, Beatriz, e com o patriarca, e se declarou para ele.

fotogaleria

"Meu pai diz que o tempo está passando rápido demais. Completou 88 anos hoje. Não gosta de festa, mas gosta da vida que tem. Quer, pelo menos, chegar aos 100. Só desejo que tenha saúde e que seja feliz", afirmou.

Nos comentários, diversos famosos mandaram recados para Amâncio. "Que lindo! Vai chegar …. tudo de bom a ele", afirmou Leilane Neubarth. "Viva, viva", disse Marcos Veras. "Que maravilha", declarou Helter Duarte.

Confira: