Publicado 25/06/2024 18:33 | Atualizado 25/06/2024 18:35

Rio - Marcelo D2, de 56 anos, comemorou nesta terça-feira (25), através do X, antigo Twitter, a descriminalização do porte de maconha no Brasil. O cantor brincou com seus seguidores ao postar um trecho do clipe de sua música "Queimando Tudo", de 1997, onde ele atesta que fuma maconha e pede para não ser tratado como um "marginal".

"25 de Junho de 2024: 'a maconha foi descriminalizada no Brasil. fumar um baseado não é mais crime'", escreveu ele na legenda do post.



Nos comentários, fãs do artista comemoraram. "Essa vitória sem dúvidas passa por você meu nobre. Referência para uma geração. Obrigado pela luta e resistência!", disse um seguidor. "Marcelo D2 fez o corre pra que a gente pudesse andar", acrescentou outro. "Fizeram frente num momento difícil. A luta foi árdua mas demos um passo e o Planet foi muito necessário nessa causa", afirmou mais um.



Entenda



Nesta terça-feira (25), por maioria, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal. Assim, deixa de ser crime no Brasil adquirir, guardar, transportar ou portar maconha para consumo próprio.

Apesar de deixar de ser crime, o consumo de maconha ainda é um ato ilícito no país, de natureza administrativa e não penal.

