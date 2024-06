Ivete Sangalo celebra 16 anos de relacionamento com Daniel Cady - Reprodução

Publicado 25/06/2024 15:49

Rio - Ivete Sangalo utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (25), para celebrar 16 anos de união com Daniel Cady. Em seu Instagram, a cantora publicou um vídeo dançando aos beijos com o amado em uma festa junina e relembrou como a história dos dois iniciou. Eles são pais de Marcelo, Helena e Marina.

"Foi numa noite de São João que tudo começou. Nada mais especial e significativo que essa data para gente vibrar os nossos 16 anos juntos. 16 anos juntos e 3 filhos maravilhosos", escreveu Ivete na legenda da publicação.

Nos comentários, internautas enalteceram o casal. "Vidas solteiras importam", brincou uma seguidora. "Que tenham mais 16 anos para compartilhar", afirmou outra. "Esse casal eu amo", disse uma pessoa. "Muito amor para essa casal querido! Feliz São João", ressaltou uma fã.

